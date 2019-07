Fervi, ricavi in crescita del 22% nel 1° semestre

(Teleborsa) - Importante preconsuntivo di ricavi per il Gruppo Fervi. Nel 1° semestra 2019, l'azienda ha realizzato ricavi pari a 15,1 milioni di euro, segnando una crescita del 22% dopo l'acquisizione di Vogel Germany Gmbh & CO KG avvenuta nel corso del primo semestre.



I risultati semestrali completi verranno approvati dal CdA del 27 settembre 2019. Il Gruppo Fervi è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, auto, falegnameria, cantiere e prodotti inclusi nel mercato di manutenzione e riparazione. Con le sue controllate Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL rappresentano un eccellenza per quanto riguarda il segmento di mercato del fai-da-te, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA