Fervi, partnership con SG Hockey Cortina

(Teleborsa) - Fervi al fianco dello sport.. È una delle più antiche e titolate società di hockey su ghiaccio italiane fondata nel 1924 ed è inoltre la squadra che vanta il maggior numero di presenze in Serie A e la conquista di 16 scudetti.Questa iniziativa si colloca nell'ambito del processo di consolidamento della brand awareness tramite supporto alle iniziative sportive, affiancandosi alle altre partnership in corso (fra le quali si ricordano Vanoli Basket Cremona e Team Ducati Aruba) per sfruttare la visibilità che avrà il comprensorio ampezzano nei prossimi anni grazie all'organizzazione dei Mondiali di sci alpino del 2021 e delle Olimpiadi del 2026.