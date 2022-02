Fervi, Marcello Petrucci nominato direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA di Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello Petrucci come nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato un'esperienza internazionale in aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la presenza del gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si legge in una nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco aveva rassegnato le dimissioni per diventare amministratore delegato e direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi lo scorso settembre.