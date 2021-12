Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per occuparsi dell'integrazione di Rivit

Mercoledì 22 Dicembre 2021, 18:45







(Teleborsa) - Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha comunicato che il direttore generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni per intraprendere un nuovo ruolo all'interno del gruppo come amministratore delegato e direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi a settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, avrà l'obiettivo di velocizzare il processo di integrazione di Rivit all'interno del Gruppo Fervi.



In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di direttore generale in Fervi, l'amministratore delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Greco continuerà a ricoprire i ruoli di consigliere all'interno del CdA e di Investor Relator.