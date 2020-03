Fervi, CdA approva i risultati 2019

(Teleborsa) - Fervi ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi delle vendite consolidate in crescita a Euro 28.847 migliaia, contro 24.275 migliaia del precedente esercizio sociale (+18,8%).



L'Ebitda consolidato escluso i costi non ricorrenti pari ad Euro 4.809 migliaia, contro Euro 4.757 migliaia del 2018 (+1,1%).



Il Risultato netto consolidato pari ad Euro 2.583 migliaia, contro Euro 1.785 migliaia del 2018 (+44,7%).



La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva pari ad Euro 895 migliaia al 31 dicembre 2019, contro Euro 2.344 migliaia del 2018.



Proposto dividendo unitario pari a 0,21 Euro lordo per azione contro 0,20 del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA