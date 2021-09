Fervi annuncia acquisizione controllo Rivit

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Fervi annuncia l'acquisizione, attraverso la newco controllata al 100% Sviluppo Industriale, della totalità delle quote della società Rivit, con sede a Ozzano dell'Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.



Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è una società di respiro internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.



La società oggetto dell'acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento del ramo d'azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020. Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.



Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31 dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio 2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di Banca Intesa San Paolo.



Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.



Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già intrapreso attraverso l'acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di Vogel-Germany.