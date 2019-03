Fervi acquisisce la tedesca Vogel Germany Gmbh & CO KG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fervi allarga la propria offerta di prodotto tramite l'acquisizione di, importante player nella produzione ecommercializzazione di strumenti di misura con marchio tedesco e di alta qualità.L'azienda italiana attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali ha sottoscritto il contratto per l'acquisto del 100% della società di diritto tedesco:, di cui 1,95 milioni di Euro versati alla data della firma del contratto e la restante parte verrà versata il 15 marzo 2020."Siamo orgogliosi di aver completato questa importante acquisizione a pochi mesi dall'ingresso in Borsa - dichiara, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Fervi - . Vogel Gmbh accelera il processo di ampliamento della gamma prodotti offerti e rafforza il posizionamento nello specifico mercato degli strumenti di misura di alta gamma e qualità. Vogel sarà la piattaforma commerciale per il Gruppo Fervi nel territorio tedesco e nel resto del mondo".