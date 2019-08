Ferrovienord, programmato un periodo di riqualificazione sulla Brescia-Iseo-Edolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, cambierà volto. Si concluderanno infatti in quel, dell'importo di, che prevedono, nuove banchine e un nuovo sottopasso, oltre all'adeguamento di tutti gli impianti.Gli interventi nella stazione dirappresentano la prima parte di un progetto più ampio, portato avanti da Regione LombardiaIn particolare, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo è programmato un incremento del. Il primo sarà un potenziamento della frequenza ogni, mentre, in una seconda fase, un ulteriore potenziamento della frequenza a 15 minuti nella tratta Brescia - Castegnato.L'intervento di riqualificazione della stazione di Brescia -Borgo San Giovanni è, l'adeguamento viabilistico della stazione di Passirano e la realizzazione ex novo della fermata di Brescia – Violino."I lavori a Borgo San Giovanni –– permetteranno non solo di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi della stazione per chi li frequenta tutti i giorni ma anche, in prospettiva, di potenziare il servizio rendendolo più frequente.di stazione e ciclo-pedonali, 34 nuovi cavalcaferrovia, 93 banchine ferroviarie rialzate oltre che 52 chilometri di nuove linee e 11 chilometri di binario raddoppiati.""Con il, ovvero l'ambizioso piano di riqualificazione di tutta l'area di via Milano –– abbiamo voluto dare gambe al potenziamento della linea ferroviaria Brescia-Iseo, nell'ottica di. In tal senso, l'intervento su Brescia – Borgo san Giovanni, la stazione ferroviaria a servizio dei quartieri di via Milano e Primo Maggio, rappresenta il, consentiranno lo sviluppo su questa direttrice ferroviaria di un servizio suburbano capillare e frequente."