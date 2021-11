FerrovieNord e Hitachi Rail firmano il terzo contratto per la fornitura di 50 treni ad alta capacità

Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:45

(Teleborsa) - FerrovieNord e Hitachi Rail STS hanno sottoscritto - nell'ambito di un Accordo Quadro stipulato a settembre 2018 - il terzo contratto applicativo per la fornitura di 50 treni "Caravaggio" ad alta capacità per il servizio ferroviario regionale per un importo di 451.850.000 euro. Si tratta di 40 treni a configurazione lunga (5 casse) e 10 a configurazione corta (4 casse). Grazie a precedenti contratti erano già stati ordinati altri 55 treni ad alta capacità: 30 a configurazione corta (21 già consegnati e in esercizio), 20 a configurazione lunga (inizio consegne a dicembre 2021) oltre a 5 "Rock" (tutti in esercizio). La firma di questo terzo contratto applicativo rientra nel programma di rinnovo della flotta dei treni di Regione Lombardia che prevede in totale 222 nuovi convogli per uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi: 1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019 (176 treni, di cui 105 ad alta capacita') più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021, con cui è stato deciso l'acquisto di altri 46 convogli, 26 "Caravaggio" ad alta capacità (10 aeroportuali per Malpensa a configurazione lunga e 16 aeroportuali per Bergamo a configurazione corta) e 20 "Donizetti" a media capacità (contratto applicativo firmato a marzo 2021).

La consegna dei treni acquistati con questo terzo contratto applicativo è prevista da ottobre 2022 a ottobre 2024. I veicoli saranno costruiti negli stabilimenti Hitachi Rail di Napoli e Reggio Calabria.

"Gli investimenti regionali - hanno commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – si stanno progressivamente concretizzando: 36 nuovi treni acquistati da Regione Lombardia sono già in funzione sulle linee lombarde. A conclusione del piano di consegne complessivo, i convogli del servizio ferroviario regionale avranno un'età media di 12 anni: sarà il valore più basso mai raggiunto in Lombardia. Questa operazione consente di rinnovare la parte vetusta della flotta ereditata dallo Stato centrale. Nessuna Regione ha investito tanto da questo punto di vista. L'obiettivo è efficientare il trasporto ferroviario. Offrire treni nuovi e all'avanguardia significa migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti e gli sforzi di Regione Lombardia stanno andando convintamente in questa direzione".

"Prosegue il percorso di radicale rinnovamento della flotta di Trenord avviato dal 2017 grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia - ha spiegato il presidente di FNM, Andrea Gibelli –. I nuovi treni stanno progressivamente entrando in servizio portando benefici tangibili in termini di qualità del servizio e comfort, senza dimenticare il contributo sul fronte della sostenibilità. I nuovi convogli garantiscono una significativa riduzione dei consumi e sono quasi interamente realizzati con materiali riciclabili".

"Stiamo svolgendo un lavoro intenso per assicurare la corretta ed efficiente gestione delle forniture – ha sottolineato il presidente di FerrovieNord, Paolo Nozza –. Siamo orgogliosi di contribuire alla concreta realizzazione della grande operazione promossa dalla Regione per migliorare il servizio ferroviario in Lombardia". "La presenza delle nostre moderne flotte in Lombardia è motivo di grande orgoglio per il nostro business e siamo lieti di questo nuovo ordine – ha affermato il Responsabile del Sales & Projects Rolling Stock Italia di Hitachi Rail, Andrea Pepi –. Con i nostri treni puntiamo ad incrementare la mobilità sostenibile fornendo prodotti che incoraggino le persone a passare dall'auto privata al trasporto pubblico in linea con la nostra strategia di decarbonizzazione".