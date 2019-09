Ferrovie, torna Frecciarosa per combattere il tumore al seno

Ultimo aggiornamento: 17:40

(Teleborsa) -Presentata oggi al Ministero della Salute la, l'iniziativa- con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria -L'obiettivo di Frecciarosa 2019, che, è quello di continuare la lotta contro questo male, sensibilizzando alla cultura della prevenzione e promuovendo la salute di tutta la famiglia attraverso corretti stili di vita.. Sarà, infatti, possibile sottoporsi a visite, ecografie e consulenze sui convogli regionali in Sardegna, Campania, Umbria e Molise, sugli InterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui Frecciabianca per Reggio Calabria.Sono intervenuti Roberto Speranza Ministro della Salute, Gianfranco Battisti Amministratore Delegato di FS Italiane, Adriana Bonifacino Presidente di IncontraDonna Onlus, Enrica Giorgetti Direttore Generale di Farmindustria, Paolo Marchetti Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata.Testimonial di eccezione per la causa Elena Sofia Ricci e Carolyn Smith.prima di tutto è estesa su tutto il territorio nazionale e su tutti i treni. Riteniamo quindi cheverso un tema come quello della prevenzione al tumore al seno che è davvero molto importante",Dello stesso avviso anche laa, la quale spiega anche quali sono i prossimi obiettivi dell'Associazione e le iniziative avviate in contemporanea a quella presentata con il Gruppo FS."Su questo fronte - spiega la Bonifacino - uno dei grandi obiettivi è quello di seguire per tre anni "Dottor Binario",un progetto di Help Center per i senza dimora. Oltre a questointendendo come personale proprio la personalizzazione delle diagnosi e cure".