Ferrovie, si viaggia ancora al 50%. Disagi per passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Resta ilnon è ancora tempo di dire addio alle: questa la linea delche ha di fatto ripristinato la possibilità disolo con ilIl risultato del "dietrofront" è chedomenica non sono potuti partire. Soloche ha cancellato otto treni della mattina e numerosi biglietti anche per il pomeriggio - ha stimato di aver lasciato a terraad esempio i tre collegamenti fra, vale a dire i collegamenti con tutte le località di mare della riviera romagnola proprio nei giorni in cui molti partono per le- è stata "costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato".si legge in una nota,e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti".ha immediatamente fatto sapere che si atterrà alle nuove disposizioni previste dall'ordinanza firmata sabato dal ministro della Saluteche "impone di mantenere nella misura deda mettere in vendita mantenendo ilRestano- si legge in una nota ufficiale riportata da FSNews.it, "tutte le misure finora adottate per garantire la sicurezza di dipendenti e viaggiatori, come i rilievi, al momento dellle regole di profilassi richieste a bordo quali, ad esempio,Nel frattempo,dopo ilhe si è creato ieri proprio a causa dellesula bordo:oppure per proporre