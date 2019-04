© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dalla "Relazione sulla sicurezza ferroviaria 2018" presentata oggi dall'(ANSF) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del Ministro Danilo Toninelli. La relazione è basata su una analisi preliminare, con dati non ancora consolidati, che anticipa il report annuale che verrà inviato, come da obbligo di legge, entro il mese di settembre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia Europea per le Ferrovie.Nel 2018 si sono verificati 1: 113 sulla rete gestita da RFI e 3 sulle reti di competenza dei gestori regionali. Pur restando sotto la media europea, il dato è in crescita rispetto al 2017 e risente, in termini di vittime, delle gravi conseguenze degliil 25 gennaio 2018 eil 23 maggio 2018 che hanno causato rispettivamente 3 morti e 34 feriti gravi e 2 morti e 21 feriti gravi. Lenel 2018 rispetto al 2017: i decessi passano da 55 a 75 e i feriti gravi da 37 a 89."I numeri, peraltro influenzati negativamente da incidenti gravissimi e luttuosi eventi fuori dall'ordinario, non consentono alcuna distrazione e alcun rallentamento sul percorso di rafforzamento dei presidi di sicurezza delle linee ferroviarie", ha sottolineato il Ministro dei Trasporti"I dati del 2018 mostrano un andamento in controtendenza rispetto ai risultati positivi degli ultimi 10 anni", ha commentato, Direttore dell'ANSF.Nel 2018 il(91 casi, 88 sulla rete RFI e 3 sulle regionali) è statodai veicoli ferroviari in movimentoi. Quanto aii, nel 2018 sulla rete RFIper un totale di 37 vittime (3 morti e 34 feriti gravi).La relazione evidenzia che, sull'incidentalità ferroviaria, l'Italia mostra ancora margini di miglioramento sul fronte della manutenzione, della cultura della sicurezza e sull'implementazione tecnologica delle reti regionali.