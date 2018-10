Ferrovie, il settimanale Note dedicato ai pendolari diventa digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si rinnova e si arricchisce il servizio offerto daai pendolari, anche con il, che uscirà ogni giovedì sul sito Trenitalia nella sezione Trasporto Regionale e sarà presto raggiungibile anche dall'App Trenitalia disponibile su App Store e Google Play.Il magazine dedicato a tutte le persone che ogni giorno si spostano in treno per motivi di studio o lavoro, ma anche per motivi di svago,, per dare spazio a informazioni di servizio, curiosità sullee glipiù cool del momento, appuntamentiNote asseconda il nuovo corso del Gruppo FS Italiane che ha tra i principali obiettivi il, migliorando la qualità e l'efficienza del servizio ferroviario ed anche il dialogo con le persone che viaggiano.All'interno della, raggiungibile dalla sezione Trasporto Regionale del sito Trenitalia, si potrà trovare la sezione, con l'intervista al personaggio del momento,, la discografica impegnata nella veste di giudice per il programma tv X Factor, al via il 25 ottobre con gli attesissimi live.A inaugurare la sezione, dedicata a chi vive in prima persona l'esperienza del viaggio, l'intervista alla giovane Gloria che descrive la sua vita da viaggiatrice dei Castelli Romani.Su Note anche rubriche come, con ia selezionati per i lettori, tra arte, musica, festival e cultura, et, con appuntamenti enogastronomici da non perdere.E ancora, le sezioniche daranno spazio a suggerimenti su itinerari di viaggio da compiere in uno o più giorni o in particolare nel fine settimana. Per il numero di esordio le proposte sono, meta ideale per i più ghiotti, con l'Eurocholate fino al 28 ottobre, e, centro di arte contemporanea con la fiera internazionale Artissima, in programma dal 2 al 4 novembre. Sabato e domenica è poi tempo di giochi e allegria con i più piccoli in occasione della, destinazione i principali parchi di divertimento d'Italia, dain provincia di Verona avicino Bergamo ealle porte di Roma.