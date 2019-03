Ferrovie, il Parlamento UE approva il progetto Discover EU

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'iniziativa dell'Unione Europea che permette ai giovani di ricevere un pass Interrail (di durata da due giorni a un mese) per spostarsi gratuitamente in 30 Paesi con i treni di 35 compagnie ferroviarie.Inserito nel programma Erasmus+,, con il coinvolgimento di circa: lanciato nel 2018, in occasione dell'Anno europeo del Patrimonio culturale, interessando 15mila giovani, tra aprile e ottobre 2019 coinvolgerà altri 14.500 ragazzi e ragazze.Il progetto vede coinvolto in primo piano il, permettendo maggiore integrazione in un'unica grande realtà senza confini."Grazie a Interrail, milioni di ragazzi hanno scoperto il Vecchio Continente in treno apprezzando le ricchezze della diversità che lo caratterizzano", ricorda Battisti. "Il treno permette una maggiore integrazione e una conoscenza profonda delle culture dei singoli Paesi.facendo leva sul know-how ingegneristico e sulle eccellenti potenzialità industriali e manageriali di tutte le società del Gruppo".Lo scorso anno oltre il 30% dei One Country Pass (OCP) è stato venduto per viaggi nel nostro Paese. Inoltre, Roma, Firenze, Venezia e Pisa figurano nella lista delle dieci destinazioni più gettonate.Grazie alla capillarità della rete ferroviaria, l'Italia rimane una meta privilegiata per una vacanza in treno: nell'ultimo anno, per viaggi in prima classe, è stato registrato un aumento del 100% degli OCP venduti a persone con età superiore ai 60 anni (Senior) e del 35% per gli OCP acquistati da adulti con età compresa fra i 28 e i 59 anni. In generale, nell'anno scorso sono stati venduti circa 300mila pass Interrail, con un incremento del 3% rispetto al 2017.