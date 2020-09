Ferrovie europee: Alberto Mazzola nuovo direttore CER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista dell', il bergamascoè stato nominato nuovo, la Comunità Europea delle Compagnie e dei gestori ferroviari che raccoglie circa 72 tra operatori e gestori dell'Unione europea, ma anche di Svizzera, Turchia, Croazia, Macedonia e Norvegia.Eletto all'unanimità dall'assemblea riunita ieri, a, dal primo gennaio 2021 prenderà il posto di. Originario di Villa d'Adda, 62 anni, laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, approdato in Finmeccanica nel 1988 dopo un master in gestione aziendale, Mazzola vive a Bruxelles con la famiglia dal lontano 1995.Nel 2002 è passato a, dove attualmente è responsabile degli affari istituzionali internazionali. Dal 2015 al settembre 2020 è stato vicepresidente della Sezione Trasporti, Energia e Servizi di interesse generale e presidente del Comitato per il controllo degli accordi commerciali internazionali del Comitato economico e sociale europeo.