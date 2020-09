Ferrovie europee Alberto Mazzola nuovo direttore Cer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista dell'Anno europeo delle ferrovie 2021, il bergamascoè stato nominato nuovo, la Comunità Europea delle Compagnie e dei gestori ferroviari, che raccoglie circadell'Unione europea, ma anche di Svizzera, Turchia, Croazia, Macedonia e Norvegia. Eletto all'unanimità dall'assemblea riunita ieri a Bruxelles,prenderà il posto di Libor Lochman.Originario di Villa d'Adda, 62 anni, laureato in ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, approdato innel 1988 dopo un master in gestione aziendale, Mazzola vive a Bruxelles con la famiglia dal lontano 1995. Nel 2002 è passato aed attualmente è responsabile degli affari istituzionali internazionali di FS Italiane. Dal 2015 al settembre 2020 è stato vicepresidente della Sezione Trasporti, Energia e Servizi di interesse generale e presidente del Comitato per il controllo degli accordi commerciali internazionali del Comitato economico e sociale europeo.