Il Covid-19 ha inciso sul bilancio di Fs ma non ha fermato gli investimenti: l'azienda guidata da Gianfranco Battisti si conferma primo gruppo industriale per investimenti tecnici in Italia. Nel 2020 sono stati pari a circa 9 miliardi di euro (+5% sul 2019), di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali, il che ha fornito un forte sostegno alle filiere produttive del Paese attraverso anticipazioni finanziarie per circa 1 miliardo di euro (nel 2019 erano stati 381 milioni di euro).



I ricavi operativi sono stati pari a 10,8 miliardi di euro, -1,6 miliardi di euro circa (-12,8%) rispetto all'anno precedente anche se a fronte di -1,7 miliardi di euro circa di impatto negativo dovuto al virus. Nonostante gli effetti negativi dovuti alla pandemia grazie all’ottimizzazione dei processi industriali, la perdita è stata contenuta in 562 milioni di euro. Fs conferma anche "la solidità patrimoniale del gruppo" che si attesta a 41,4 miliardi di euro di mezzi propri.



L'azienda sottolinea anche "il concreto e costante impegno per lo Sviluppo Sostenibile: prosegue il trend di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera raggiunta la fascia di leadership, con il punteggio “A-”, del rating di sostenibilità emesso da Carbon Disclosure Project": con 990 milioni di euro nel 2020 di nuova finanza ESG ad affiancare 2,3 miliardi di euro cumulati in Green Bond emessi fino ad oggi, utilizzati per finanziare l’acquisto di mezzi ad alta efficienza energetica e tassi di riciclo oltre il 95% di rifiuti speciali inviati a recupero.

