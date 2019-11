Ferrovie dello Stato, 400 assunzioni entro il 2019

Ultimo aggiornamento: 16:32

Ferrovie dello Stato continua ad assumere. Previste 400 nuove assunzioni di giovani entro il 31 dicembre 2019 su tutto il territorio nazionale. Le posizioni riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e asssitenza.I nuovi arrivi si aggiungono alle 1750 assunzioni già avvenute dall'inizio del 2019 e porteranno a oltre 2mila il numero dei giovani assunti da mercato nell'anno in corso. Si tratta di un ulteriore e importante passo verso uno dei più sfidanti obiettivi del piano d'impresa 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, che prevede 15mila assunzioni dirette in cinque anni.«Abbiamo firmato ieri in tarda serata un accordo per altre 400 assunzioni in Trenitalia entro fine anno. Di queste, 293 saranno impiegate sui treni, 66 nella manutenzione dei mezzi e 41 nel settore commerciale, tra vendita e assistenza», lo annuncia Salvatore Pellecchia, Segretario generale della Fit-Cisl. «Con ieri – prosegue Pellecchia - salgono a 2.150 le assunzioni promosse dal sindacato insieme a questa azienda nel solo 2019. Un risultato molto significativo che conferma la capacità del sindacato di creare posti di lavoro attraverso la contrattazione. È un modello positivo che vogliamo esportare nelle altre imprese ferroviarie che continuano a crescere e fare profitti».«Con il medesimo accordo l’azienda si è impegnata a fare investimenti nei prossimi tre anni per migliorare gli spazi dedicati ai lavoratori come gli spogliatoi e le sale sosta, oltre a un nuovo contratto per i servizi alberghieri per il personale degli equipaggi. Per gli stessi miglioreranno le condizioni di refezione quando sono fuori residenza, grazie alle nuove convenzioni stipulate. Per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi, si conferma la possibilità di incrementare le attività “core” con le consegne dei nuovi treni. Nel settore commerciale il confronto proseguirà nei prossimi giorni per meglio definire l’organizzazione dei nuovi servizi», ha aggiunto Gaetano Riccio Coordinatore nazionale Fit-Cisl per la mobilità ferroviaria.