Ferrovie dello Stato, ancora più presenza estera grazie a know-how ingegneristico

(Teleborsa) -grazie al suo Know-how ingegneristico e tecnico. Obiettivo che si concretizza neglie daglida Italcertifer, partecipata FS,per incrementare le attività di ingegneria e certificazione oltre i confini nazionali.Per quanto riguarda i primi due Paesi, FS ha firmato con questi il, oltre a volerne riqualificare le stazioni commerciali dedicando particolare attenzione alla formazione del personale e all'incremento del traffico passeggeri e merci fra Italia e Ungheria.Al contempo, per quel che concerne lainserita all'interno del Corridoio europeo TEN-T Orient/East Med.In, invece, ls società di certificazione di FS sarà predisposta a effettuareacquistato dalle ferrovie della penisola scandinava atto a controllare l'infrastruttura ferroviaria.Infine, nell'ottica di un incremento dello sviluppo nei Paesi asiatici,e garantirà, attraverso ispezioni sul posto, che siano soddisfatti inella realizzazione dei sistemi. Il nuovo sistema di trasporto sopraelevato di media capacità che- e il Memorandum sottoscritto con Ferrovie ungheresi e Indonesiane e gli incarichi di Italcertifer in Bulgaria, Finlandia e Taiwan confermano. Partecipare alle gare indette in altri Paesi permette a FS di rafforzare la presenza oltre i confini nazionali, conquistando stima e notorietà grande alle competenze e alla professionalità dei dipendenti".