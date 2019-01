Ferrovie Appulo Lucane (FAL) per Matera 2019: Ministro Lezzi in visita a Serra Rifusa e Matera Centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Cerimonia inaugurale il 19 gennaio nel capoluogo e il giorno seguente nei 131 Comuni della Regione. Il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, questa mattina (lunedì 7 gennaio)i ca è tornata a visitare, accompagnata dal coordinatore degli interventi per Matera 2019, Salvo Nastasi, dal Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento, dalla componente del Cda Fal, Angela Tantulli e dal Direttore Generale, Matteo Colamussi.Nel rispetto del cronoprogramma, e nonostante le difficoltà causate dalle condizioni meteo proibitive di questi giorni,(350 posti auto, 30 posti per bus turistici, nuove fermate ferroviaria ed automobilistica).per garantire l'accessibilità agli utenti.