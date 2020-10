© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' statol'analisi del gruppo di lavoro congiunto attivato tro, per individuare gli- infrastrutturali, tecnologici, operativi ed organizzativi - necessari a migliorare il, in particolare per potenziare la frequenza sulla tratta Pescara, Chieti e Sulmona e per velocizzare la tratta Roma - Avezzano."Si tratta diper questo Ministero e rappresenta lo spirito e la visione con la quale abbiamo costruito il", ha spiegato la Ministra Paola De Micheli, aggiungendo che ili ai 6,5 miliardi già stanziati, che "serviranno a rendere questa linea ferroviaria"."Ildi questo intervento infrastrutturale - ha annunciato De Micheli - preveddi lavoro, ma per superare alcuni ritardi e ostacoli, introdurremo quest'operache verrà definito, di qui a breve, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".per concretizzare la nostra idea di Paese - ha sottolineato- un Paese che vuole superare le distanze perché determinano maggiori costi e minori opportunità, un Paese che interviene sulle diseguaglianze delle aree interne dove vivono circa 25 milioni di italiani. Un Paese nel quale, quando la politica decide, le Istituzioni agiscono".