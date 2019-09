Ferriera di Servola, al MiSE riunito il Gruppo di coordinamento e controllo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha presieduto oggi alil gruppo di coordinamento e controllo relativo all', sottoscritto da Arvedi e dalle Istituzioni nel 2014.All'incontro, informa una nota, hanno partecipato il, i, del, la, laCon l'incontro odierno - annunciato dal Ministro Patuanelli nel corso del tavolo sullatenutosi lo scorso 18 settembre - è stato avviato un percorso di confronto tecnico tra le istituzioni coinvolte, per verificare lo stato di avanzamento degli impegni a tutela ambientale e dei lavoratori presi dalnel 2014, quando è diventato proprietario del sito siderurgico triestino.Il Ministro Patuanelli ha chiesto al Gruppo di coordinamento e controllo di portare avanti, nel corso dei prossimi incontri tecnici, un'analisi approfondita degli strumenti previsti nell'ambito dell'accordo di programma del 2014, e di individuare possibili nuovi strumenti necessari a favorire unaimpiegati nel sito siderurgico triestino.Nel corso della riunione è stato, infine, illustrato un primo cronoprogramma di lavori, che coinvolgerà anche l'azienda, al fine di avviare un confronto tecnico sul nuovo piano industriale presentato da Arvedi in vista del prossimo Tavolo istituzionale che verrà riconvocato nel mese di ottobre.Al Gruppo di coordinamento e controllo, il Ministro, inoltre, ilche dovrà accompagnare il percorso di riconversione industriale della Ferriera di Servola a Trieste.