Ferretti rinuncia a Piazza Affari. Ritira l'offerta

(Teleborsa) -a causa del "deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari" che "non consente di valorizzare correttamente la Società" e "nonostante l'apprezzamento manifestato dagli investitori, in particolare italiani ed asiatici che hanno sostenuto e creduto nell'azienda". Il Gruppo nautico ha comunicato di aver preso la decisione di interrompere l'Offerta relativa al collocamento privato delle azioni ordinarie della Società, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.Considerando la propria recente storia di successo, guidata dall'attuale management e grazie al supporto dei propri azionisti, Ferretti Group continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita considerate le ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale che sono tali da consentire all'azienda l'esecuzione del proprio piano industriale già totalmente finanziato dagli azionisti e dal sistema creditizio verso il quale l'azienda vanta una posizione di debito nullo.Secondo quanto riportato da Reuters, l'ADha dichiarato che "ci sono in corso dialoghi per un private placement". In particolare