Ferretti, raccolta ordini raggiunge 900 milioni di euro a fine settembre

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 16:45







(Teleborsa) - Ferretti Group, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha registrato una raccolta ordini pari a 220 milioni di euro nel mese di settembre, periodo in cui si svolgono i saloni nautici del Mediterraneo. Questo numero porta il totale dei primi nove mesi dell'anno a quota 900 milioni di euro. In particolare, la società rileva una "grande crescita" per il segmento dei superyacht in acciaio e alluminio, realizzati nella Superyacht Yard di Ancona.



Da gennaio a settembre 2021 sono state consegnate dal gruppo Ferretti oltre 160 imbarcazioni, compresa la Riva Fifty. Lungo 50 metri, M/Y "Fifty" è stato concepito dalla Riva Superyachts Division per offrire "un'esperienza di navigazione a livelli eccelsi, fatta di comfort, attenzione ai dettagli e una visione evoluta dell'andar per mare", spiega l'azienda forlivese.



"Il 2021 di Ferretti Group è come quei film meravigliosi che ti fanno sognare dall'inizio alla fine - ha commentato Alberto Galassi, AD di Ferretti Group - È cominciato benissimo e sta continuando in modo spettacolare, con ottimi colpi di scena come questa straordinaria performance dei superyacht in acciaio e alluminio. Le emozioni però non sono finite: ci aspettano ancora alcuni mesi ricchi di piacevoli sorprese e sicuramente un gran finale".