Ferretti Group, Consob approva prospetto Ipo

(Teleborsa) - Ottenuto il nulla osta della Consob all'Ipo di Fernetti Group. La società ha annunciato che, salvo proroga o chiusura anticipata, il periodo d'offerta prende il via oggi 1° ottobre fino al 10 ottobre 2019. L'entrata a Piazza Affari è fissata per il 16 ottobre.



Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Ipo, l'Amministratore delegato del gruppo degli yacht Alberto Galassi, ha oggi dichiarato:"Non ci quotiamo per raccogliere proventi per ripianare il debito, ma per crescere ancora e fare cose diverse da quelle fatte fino a questo momento", spiega Galassi ricordando che la decisione di sbarcare a Piazza Affari è stata presa ufficialmente nel corso dell'estate.







