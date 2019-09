Ferretti Group, aumento di capitale da 250 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prende il via la stagione nautica 2019 – 2020 esbarca in piena forma al, in programma dal 10 al 15 settembre, con una flotta di 26 splendide imbarcazioni fra cui 6 novità per i marchi Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Custom Line e Wally.In anteprima mondiale debuttano gli attesissimi Ferretti Yachts 720, il 48 Wallytender e il Riva Dolceriva mentre si sveleranno per la prima volta a Cannes l'ultimo fantastico flybridge Riva 90' Argo, lo yacht sportivo di lusso Pershing 8X e il Custom Line 106'.Appuntamento molto atteso da giornalisti e operatori del settore, anche quest'anno il Festival, giunto alla 42° edizione, si è aperto come da tradizione con l'annuale conferenza stampa del Gruppo. L'Avvocato, Amministratore Delegato di Ferretti Group, insieme al Direttore Commerciale,, ha illustrato i principali risultati economici conseguiti nel corso dei primi 6 mesi del 2019, confermando il trend positivo che rafforza la leadership a livello internazionale. Nei primi sei mesi del 2019 il valore della produzione ha toccato 358 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto ai primi sei mesi del 2018 quando era pari a 336 milioni di euro; a giugno 2019 l'order backlog ha raggiunto un valore di 653 milioni di euro, in crescita del 19.0% rispetto alla rilevazione del giugno 2018... A riconferma del costante supporto, l'azionista di riferimento,, ha convertito un finanziamento soci pari a circa 212 milioni di euro mediante equivalente aumento di capitale; nel contempo, hanno sottoscritto accordi di investimento che prevedono l'iniezione in Ferretti S.p.A. di complessivi 40 milioni di euro mediante aumenti di capitale sociale.