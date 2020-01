Ferretti conquista il BOOT di Düsseldorf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si presenta al, il più importante appuntamento nautico europeo della stagione invernale in programma adal 18 al 26 gennaio, puntando tutto su innovazione e avanguardia nautica.Sei i magnifici yacht esposti, tra cui spiccano le due le première: il nuovo, capolavoro della ‘X Generation' svelato in anteprima mondiale, e il già iconico, che debutta per la prima volta sul mercato tedesco.Vera e propria evoluzione, sia dal punto di vista stilistico-funzionale che da quello prestazionale, il nuovo Pershing 7X amplia l'attuale gamma del marchio, inserendosi come prodotto competitivo nel segmento di mercato sopra i 20 m. Prodotto in fibra di carbonio, aggiunge importanti novità estetiche agli stilemi tipici di Pershing, senza rinunciare ad alta tecnologia ed elevate prestazioni.Presentato ufficialmente in Germania anche il Riva Dolceriva, l'open di 48 piedi caratterizzato da un nuovissimo design degli esterni sviluppato da Officina Italiana Design, che ha inaugurato un nuovo corso stilistico per tutte le imbarcazioni Riva.Il BOOT è stato anche l'occasione per annunciare ben sei novità progettuali, che segnano l'ingresso del Gruppo in due nuovi segmenti di mercato ad alta potenzialità: l'outboard e il sailing.Nel corso della conferenza stampa,, Amministratore Delegato della società attiva nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht e navi da diporto, ha parlato degli, che hanno generato il 90% dei ricavi del 2018, soprattutto grazie all'apporto dei nuovi prodotti. Il trend positivo si conferma ancherispetto al 2018 quando l'order intake era stato di 574 milioni di euro.