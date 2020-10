Ferrero, affiliata CTH acquisisce attività del distributore NFGG nel Regno Unito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La CTH, holding belga affiliata al, ha annunciato oggi un accordo definitivo in base al quale acquisirà l'attività relativa ai biscotti a marchioe a marchio del distributore, tra cui alcuni importanti clienti storici, da(NFGG). L'attività oggetto della vendita ha generato un fatturato pari a circa 157 milioni di sterline negli ultimi 12 mesi.Con sede nel Regno Unito, NFGG è il produttore di diversi marchi di biscotti tra cui anche Fox's e Rocky. "L'azienda – spiega Ferrero in una nota – ha una storia neldei biscotti che risale al 1853, con una fortissima eredità e notorietà del marchio tra i consumatori, nonché solide posizioni di rilievo in ogni segmento della categoria dei biscotti".Nell'ambito della transazione, l'affiliata a Ferrero acquisirà idi produzione di. Attraverso questa acquisizione, la società affiliata a Ferrero prevede di aumentare la sua importanza nella categoria dei biscotti, a seguito anche delle precedenti acquisizioni di Delacre e Kelsen Group.Il completamento della, soggetta al rilascio delle autorizzazioni di legge e alle consuete condizioni di chiusura, è previsto per i prossimi mesi.