Ferrari, volano gli utili nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Profitti in forte crescita per Ferrari, che conferma i target dell'intero esercizio. Il produttore di auto di lusso ha chiuso idel 2018 con undi 596 milioni di euro, in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie anche alrelativo al 2015-2017.L'si è portata a 631 milioni di euro (+9%), l'a 841 milioni (+8%) mentre isi sono attestati a 2,575 miliardi di euro, stabili a tassi correnti ma in miglioramento del 4% a tassi di cambio costanti.Lesono salite del 7% a 6.853 unità.Nel soloil Cavallino Rampante ha incrementato l'del 105% a 287 milioni di euro mentre isi sono portati a 838 milioni, con un incremento dello 0,3% ai cambi attuali e dello 2,2% a cambi costanti. Lehanno segnato un +11% a 2.262 unità.La società hadicendosi diretta "verso un grande anno".