Ferrari, Vigna: portafoglio ordini più forte della nostra storia

(Teleborsa) - "Abbiamo il portafoglio ordini più forte della nostra storia, in crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente e che copre fino al 2023, con tutte le regioni che mostrano una crescita significativa". Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti della Casa di Maranello. "Nel 2022 continueremo a lanciare il nostro ambizioso ed entusiasmante piano di prodotti e nei prossimi mesi sveleremo altri 2 nuovi modelli, uno dei quali è il tanto atteso Purosangue, che sono fiducioso supererà le aspettative dei nostri clienti", ha aggiunto.

"Il 2022 pone anche le basi per un nuovo piano industriale, che sarà presentato al nostro Capital Markets Day il 16 giugno a Maranello - ha proseguito - Il 2022 è un anno molto importante. Celebriamo il nostro 75° anniversario dall'apertura della fabbrica di Maranello come un unico, formidabile team, pronto ad abbracciare tutte le sfide entusiasmanti e le ricompense che il futuro riserverà".

Vigna ha sottolineato che il gruppo ha fatto l'anno scorso ottimi progressi nell'estendere il marchio in nuovi territori: a giugno ha lanciato la prima collezione di moda Ferrari in assoluto; a luglio ha riaperto il ristorante Cavallino nel cuore di Maranello; nella seconda metà dello scorso anno ha rinnovato i negozi in Italia e negli Stati Uniti; a febbraio 2022 ha segnato un altro importante traguardo con la sfilata alla settimana della moda di Milano, presentando la nuova collezione Autunno/Inverno che sta riscuotendo risonanza mondiale.

"Abbiamo affinato la struttura organizzativa della nostra società per favorire l'innovazione, ottimizzare i processi e aumentare la collaborazione, sia internamente che con i nostri partner. Promuovendo i talenti locali e attraverso la nomina di alcune assunzioni esterne strategiche chiave, abbiamo migliorato la nostra agilità e siamo pronti a cogliere le opportunità future", ha spiegato l'amministratore delegato.