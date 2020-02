Ferrari sbanda in Borsa dopo risultati 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo la pubblicazione dei. Il titolo passa di mano con u, dopo aver registrato rapidi movimenti nei due sensi all'uscita dei numeri del bilancio.La casa d'auto di lusso, infatti, ha, che evidenziano un EPS in aumento a 3,71 euro e ricavi in crescita del 10% a 3,76 miliardi. Ferrari ha però, indicando un(il Piano indicava 3,40 euro) e(il target era 3,8 miliardi).Lo scenario su base settimanale del cavallino rampante di Maranello rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 156,2 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 151. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 148,9.