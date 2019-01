Ferrari, utile netto in crescita del 46%: i titoli balzano a Piazza Affari

Ferrari ha chiuso il 2018 con un utile netto di 787 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al 2017. L'utile netto adjusted è pari a 645 milioni (+20%). Tutti i target dell'anno sono stati raggiunti o superati. Le consegne totali sono 9.251 unità, in aumento del 10,2%.

«È stato un altro anno di crescita sostenuta. Stiamo costruendo la nostra futura gamma», commenta la casa di Maranello nella nota sui dati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2018. I ricavi netti realizzati nel 2018 sono pari a 3,4 miliardi di euro, in crescita dello 0,1% o del 3,2% a cambi costanti. L'ebit adjusted 2018 ammonta a 825 milioni di euro, in aumento del 6,4% a cambi correnti o del +19% a tassi di cambio costanti.

Questo risultato - spiega la società - è attribuibile all'aumento dei volumi (118 milioni) e al contributo positivo dei programmi di personalizzazione. Il free cash flow industriale ammonta a 405 milioni, incluso l'impatto positivo per cassa dell'agevolazione Patent Box per il 2015-2017. L'indebitamento industriale netto è pari a 340 milioni di euro (240 milioni escludendo l'acquisto di azioni proprie per circa 100 milioni).

La Ferrari punta poi a realizzare nel 2019 ricavi netti pari a 3,5 miliardi di euro, in crescita di oltre il 3% rispetto al 2018, un ebitda adjusted tra 1,2 e 1,25 miliardi, in crescita di circa il 10% rispetto al 2018, un ebit adjusted tra 0,85-0,9 miliardi (+6% circa) e free cash flow industriale pari a 0,45 miliardi, oltre il 10% in più del 2018.

Effetto positivo sulle azioni Ferrari, che alla Borsa di Milano hanno accelerato sui massimi intraday e segnano ora un guadagno del 3,75%.

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA