Ferrari, Elkann: risultati industriali e finanziari record

"La Ferrari". Lo ha affermato il presidente John Elkann all'assemblea degli azionisti sul bilancio annuale nel quale si è approvato il documento che chiude l'anno con unI soci hanno anche approvato, di conseguenza, la distribuzione di unDi fronte a questi risultati Elkan ha poi proseguito affermando con entusiasmo che la società è "unica, giovane, con un meraviglioso futuro davanti a sé. Essere Ferrari significa capacità di realizzare automobili che nessun altro può fare. Quest'anno lanceremoSiamo entrati - ha spiegato il presidente - nel decennio che ci porterà a festeggiare i, 100 anni da quando il Drake creò la scuderia Ferrari, a Modena, nel 1929. Quello che verrà sarà un decennio entusiasmante, l'occasione per mettere in atto tutte le potenzialità di una società che non ha eguali nel mondo e che ci porterà i frutti di un lavoro che abbiamo già iniziato a fare", ha proseguito l'esponente di casa Agnelli.In risposta alle critiche fattegli dall'ex presidente del Cavallino Rampante, Luca Cordero di Montezemolo, il capo dell'attuale gestione ha poi controbattuto affermando che "per quello che si può dare alla società e nSi appartiene a questa società non per quello che la Ferrari può dare. Al contrario: farne parte significa pensare innanzitutto a quello che ciascuno può dare alla Ferrari, lavorando con umiltà, motivazione e passione". Infine, Elkan ha concluso il suo intervento ringraziando personalmente l'AD Louis Camilleri per il grande lavoro fatto in azienda.Per quanto riguarda idel colosso del lusso Made in Italy, è proprio quest'ultimo a rendere noto che laQuesti ha infatti confermato l tale visione affermando che la società "è entrata nel 2019 come il più forte brand globale e siamo fiduciosi nella nostra abilità di raggiungere target in linea con le strategie che abbiamo indicato al Capital markets day di settembre.Continuiamo ad avere un libro ordini molto forte e gli ordini acquisiti sono in linea con le nostre aspettative".