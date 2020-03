Coronavirus, Ferrari prevede riapertura stabilimento il 14 aprile

Ultimo aggiornamento: 19:44

Ferrari prevede di far ripartire la produzione, interrotta per l’emergenza coronavirus, il 14 aprile a Maranello e Modena«a condizione che sia garantita la continuità della catena di fornitura». Lo spiega una nota della casa di Maranello diffusa ieri.«Stiamo tutti affrontando una crisi che non ha precedenti nelle nostre vite», afferma l’amministratore delegato della Ferrari Louis Camilleri in una lettera inviata ieri ai dipendenti. «Abbiamo il privilegio di lavorare per un’azienda eccezionale, in grado di resistere a questa crisi meglio di altre», aggiunge nel messaggio il manager. «Nessuno - prosegue Camilleri - può restare insensibile di fronte a questa tragedia».Nonostante non si veda per ora la fine della crisi la Ferrari dunque prova a guardare avanti. «Tutte le attività aziendali che possono essere svolte attraverso il lavoro agile continueranno regolarmente come è stato fatto nelle scorse settimane», aggiunge la società del Cavallino rampante che «continuerà a farsi carico dei giorni di assenza di coloro che non possono avvantaggiarsi di tale soluzione». A fronte della grande incertezza e dell’imprevedibilità causata dal Covid-19 l’azienda afferma poi che «sta adottando tutte le misure più appropriate per assicurare il benessere e la salute dei suoi dipendenti, nell’interesse di tutti i suoi stakeholder».Ferrari precisa inoltre «che sarà in grado di fornire ulteriori indicazioni» sulle previsioni finanziarie il 4 maggio 2020, in occasione della diffusione dei risultati del primo trimestre». «Alla luce del valore del marchio, della propria solidità finanziaria e del modello di business, Ferrari, conclude la nota della casa di Maranello, è fiduciosa nella propria capacità di generare valore per tutti gli stakeholder al di là delle incertezze del breve periodo».