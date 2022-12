Ferrari rafforza e amplia collaborazione con Essilux

(Teleborsa) - Ferrari N.V. annuncia che Ferrari SpA, una società italiana da essa interamente controllata, ha rinnovato e ampliato la partnership con EssilorLuxottica, avviata nel 2016.In base al nuovo accordo pluriennale, firmato oggi dalle due società e in vigore dal 1° gennaio 2023, EssilorLuxottica continuerà a disegnare, produrre e commercializzare dei prodotti eyewear con i marchi di Scuderia Ferrari e Ray-Ban. Le attività in licencing si estendono inoltre alla prima collezione monobrand di occhiali che porterà il logo del Cavallino Rampante.: il logo di Ray-Ban, oltre a continuare a essere presente sulle monoposto di Formula 1, comparirà per la prima volta sulle vetture e sull‘abbigliamento dei piloti ufficiali di Competizioni GT, impegnati nel campionato del mondo endurance con la Le Mans Hypercar e in un campionato Gran Turismo con le vetture GT3.: dalla prima linea eyewear firmata in via esclusiva dal marchio Ferrari, alle sfide che ci attendono sui circuiti nelle prossime stagioni di motorsport" - ha dichiarato. "A partire da una storia comune, fatta di eccellenza e di un'autentica condivisione di valori, vogliamo costruire ulteriori, entusiasmanti progetti insieme a milioni di tifosi e ai clienti che ci scelgono e credono in una collaborazione in costante evoluzione.""Ferrari è un marchio unico al mondo e la storia che ci lega è stata entusiasmante sin dall'inizio. Grazie alla prima collaborazione tra Ray-Ban e Scuderia Ferrari abbiamo apprezzato la passione degli amanti delle corse automobilistiche per Ferrari e la capacità dell'occhiale di rappresentare il perfetto punto di incontro tra i mondi del racing e del fashion., sviluppando ulteriormente la presenza di Ferrari nell'eyewear", ha detto