Ferrari, nuovo accordo premio di competitività per i dipendenti in Italia

Ultimo aggiornamento: 21:13

Ferrari ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo Accordo Premio di Competitività per gli anni 2020-2023.L'accordo introduce condizioni migliorative sotto l'aspetto economico e presta una grande attenzione ai temi della formazione, della genitorialità e della sostenibilità. Vengono introdotti ad esempio nuovi moduli formativi per gli addetti, non riconducibili tanto alla mansione aziendale svolta quanto proiettati ad aumentare il coinvolgimento delle Persone Ferrari nelle attività, i valori e la storia aziendale.I risultati positivi conseguiti dall'Azienda hanno portato a una ridefinizione in crescita dell'importo del Premio di Competitività per gli anni futuri. Tale Premio sarà commisurato in base ai tradizionali indicatori produttivi, finanziari e qualitativi, rilevando poi l'apporto del singolo al conseguimento dei risultati.Questo sistema di incentivazione si inserisce nel più ampio sistema diche pone le Donne e gli Uomini della Ferrari al centro di tutte le attività. Un impegno crescente per la formazione, premi per il miglioramento di prodotti e processi, visite mediche gratuite per i dipendenti e i loro famigliari, borse di studio e una cura scrupolosa dell'ambiente di lavoro sono alcune delle iniziative con cui Ferrari aiuta le sue Persone a sviluppare appieno il loro potenziale, nella convinzione che esse siano la risorsa più importante per l'innovazione.