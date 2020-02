Ferrari: nel 2019 slancio delle vendite nonostante contrazione utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con unae del, e il superamento, per la prima volta, della soglia delle 10mila consegne di macchine e rivede al rialzo gli obiettivi per il 2020 rispetto al piano indicato al Capital markets day del settembre 2018.mentrerisulta. Lammonta a, con margine al 33,7% (+110 puti base) esi attesta acon margine al 24,4% (+30 punti base).è pari aNeiannunciati oggi, la Società evidenzia, nel corso del 2019, unrispetto all'anno precedente. Un risultato trainato da un aumento pari al 11,2% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e da un incremento pari al 4,6% dei modelli a 12 cilindri (V12).hanno evidenziato un incremento dellaè cresciuta del, il Resto dell'ha segnato un aumento del, mentre lehanno registrato un calo del. Questi andamenti – sottolinea la Società – riflettono le scelte di riequilibrio geografico operate da Ferrari in funzione del ritmo di introduzione dei prodotti e delle liste di attesa.L'rispetto ai 370 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Nel corso del 2019 sono state riacquistate azioni proprie per un totale di 387 milioni di euro, mentre i dividendi distribuiti sono stati pari a 195 milioni. Al 31 dicembre 2019, le passività per leasing derivanti dall'adozione dell'IFRS 16 si attestano a 60 milioni di euro.. I. L'sara'(contro 1,3 miliardi) e l(contro 0,9 miliardi). Rivisto al rialzo da 3,40 euro per azione anche l'a un intervallo. Ilè stimatomentre prima la previsione era di una somma sopra i 400 milioni.