Ferrari, il giudizio di Citi affonda il titolo

Martedì 31 Maggio 2022, 13:30







(Teleborsa) - Seduta difficile a Piazza Affari per la casa automobilistica di Maranello. Il titolo Ferrari è il fanalino di coda del FTSE MIB e soffre la revisione al ribasso del target price da parte di Citi, da 160 a 140 euro per azione, con la conferma del giudizio a "Sell". La revisione al ribasso riflette stime di free cash flow più prudenti per l'anno a causa di ipotesi di investimento più elevate prima del lancio di una Ferrari completamente elettrica nel 2025, sottolinea il broker. Analisti e investitori analizzeranno attentamente i piani per il futuro che saranno presentati al Capital Market Day del prossimo 16 giugno.



In discesa Ferrari, che si attesta a 183,6 euro per azione, con un calo del 3,14%. Il controvalore alle 13:15 è di 28.435.537 euro, i contratti 3.447 e le azioni passate di mano 149.996. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 181,6 e successiva a 179,6. Resistenza a 186,8.