Ferrari ha presentato la 296 GTB: la berlinetta sportiva ibrida

Giovedì 24 Giugno 2021, 18:00

(Teleborsa) - La Ferrari 296 GTB, la più recente evoluzione del concetto di berlinetta sportiva a 2 posti a motore centrale-posteriore della Casa di Maranello, rappresenta una vera rivoluzione per il Cavallino Rampante, in quanto introduce una nuova motorizzazione che si affianca ai pluripremiati propulsori a 8 e 12 cilindri, vale a dire un V6 turbo a 120° da 663 cv accoppiato a un motore elettrico in grado di erogare ulteriori 122 kW (167 cv).

Presentata oggi con un evento vituale, la nuova auto è dotata del primo 6 cilindri della storia per una vettura stradale con il logo del Cavallino Rampante: i suoi 830 cv complessivi sfoggiano un sound innovativo e unico nel suo genere. Inoltre, il sistema elettrico plug-in (PHEV) della 296 GTB le garantisce un'elevata fruibilità, l'azzeramento della risposta al pedale e 25 km di autonomia full-electric.

Il design della 296 GTB, spiega Ferrari, nasce dalla volontà dei designer del Centro Stile Ferrari di ridefinire il concetto di berlinetta a motore centrale-posteriore dotando la vettura di una linea compatta, moderna e originale. Grazie al passo corto e al suo aspetto monolitico, rappresenta la berlinetta della Casa diMaranello più compatta dell'ultimo decennio.

Gli interni della 296 GTB rimarcano il concetto di pulizia formale tramite una semplificazione delle forme che integra i contenuti tecnologici all'interno di rivestimenti sobri. Anche i display dell'abitacolo amplificano l'effetto minimalista della cabina, i cui protagonisti indiscussi sono gli arredi. Le finiture, in pregiata selleria italiana, sono impreziosite da materiali tecnici nobili per i componenti funzionali.