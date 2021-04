1 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il board della Ferrari sta facendo progressi nella selezione del nuovo amministratore delegato. Lo assicura John Elkann, presidente e CEO ad interim della società di Maranello, sottolineando che "il consiglio di amministrazione sta facendo buoni passi avanti nel processo di selezione del leader giusto che guiderà la Ferrari verso una nuova era e verso traguardi ancora più grandi". "Ferrari - sottolinea Elkann in una lettera agli azionisti di Exor che apre il bilancio 2020 della holding della famiglia Agnelli - è diventata la nostra azienda di maggior valore".

Nel messaggio ai soci, Elkann si sofferma a lungo sulla fusione tra FCA e PSA, che a inizio anno ha portato alla nascita di Stellantis. In particolare, il presidente della società ha affermato che la revisione della componente cash dell'accordo di fusione, con il dividendo straordinario da 2,9 miliardi, ha permesso a Stellantis di avere il bilancio più solido possibile. "Abbiamo voluto assicurarci che la nuova società avesse il bilancio più solido possibile, per assicurare protezione in caso di future crisi e perchè potesse investire nel suo futuro", ha spiegato.

"Dopo le costruttive discussioni - ha aggiunto - che i consigli di amministrazione di FCA e PSA hanno intrattenuto dopo l'inizio della pandemia, abbiamo rivisto la componente cash del nostro accordo. Entrambi i consigli erano ancora più convinti delle buone ragioni della fusione e abbiamo pertanto deciso di ridurre il dividendo straordinario dovuto agli azionisti di FCA, da 5,5 miliardi di euro a 2,9 miliardi, e di allocare a loro il 50% della partecipazione detenuta da PSA in Faurecia, originariamente destinata agli azionisti di PSA". "Stellantis - evidenzia Elkann - ha quindi potuto prender vita potendo contare su 54,5 miliardi di euro di liquidità, una posizione finanziaria netta positiva di 14,9 miliardi di euro e sinergie annuali per un valore di oltre 5 miliardi di euro".

Secondo il chairman di Exor, l'ex numero uno di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, approverebbe decisamente la fusione tra FCA e PSA, sottolineando di essere "orgoglioso che abbiamo concluso con successo una fusione del tipo che Marchionne aveva raccomandato anni fa nelle sue "Confessioni di un drogato di capitale", in cui sosteneva la necessità di un consolidamento nell'industria automobilistica per consentire un uso del capitale più efficiente e una più efficace capacità competitiva. Se Sergio fosse ancora con noi, sono sicuro che approverebbe con forza la creazione di Stellantis".

John Elkann ha anche dichiarato che Stellantis punta a triplicare le vendite di auto elettriche nel 2021: "Grazie alla sua dimensione Stellantis potrà investire risorse per offrire ai clienti nuovi prodotti. E sarà in grado anche di aumentare significativamente la sua gamma di modelli elettrificati: nel 2021, con 11 nuovi modelli ad alto voltaggio, prevediamo di quasi triplicare le nostre vendite globali di veicoli (BEV e PHEV) da 139 mila a 400 mila".