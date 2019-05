Ferrari, crescono utili e ricavi. Confermati obiettivi 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizia bene il 2019 per Ferrari., con una crescita del 13,1% a cambi correnti e dell'11,1% a tassi di cambio costanti.Nel primo trimestre del 2019 le vetture consegnate hanno raggiunto le 2.610 unità, con un incremento di 482 unità o del 22,7% rispetto all'anno precedente., mostrandosi in aumento del 22% rispetto a un anno fa mentre l'utile diluito per azione è cresciuto a Euro 0,95, in rialzo del 21,8% rispetto all'esercizio precedente.– al netto di Euro 51 milioni di riacquisti di azioni nel primo trimestre 2019 e di Euro 63 milioni di passività per leasing derivanti dall'adozione dello IFRS 16 –, (-48,4%) rispetto a un livello di Euro 370 milioni al 31 dicembre 2018.Il Gruppo ha confermato i seguenti target di performance per il 2019: Ricavi netti: > Euro 3,5 miliardi, crescita di oltre il 3% rispetto al 2018; Adjusted EBITDA: Euro 1,2-1,25 miliardi, crescita di circa il 10% rispetto al 2018; Adjusted EBIT: Euro 0,85-0,9 miliardi, crescita di circa il 6% rispetto al 2018; EPS diluito adjusted: Euro 3,50-3,70 per azione, crescita di circa il 6% rispetto al 2018; Free cash flow industriale: ~ Euro 0,45 miliardi, crescita di oltre il 10% rispetto al 2018.