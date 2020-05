(Teleborsa) - Ferrari annuncia l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark non garantita "subordinatamente alle condizioni di mercato".



Le obbligazioni avranno rango pari a quello di tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate. La società ha detto che intende impiegare il ricavato dell'offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA