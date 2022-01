Ferrari annuncia nuova struttura organizzativa per cogliere nuove opportunità

(Teleborsa) - Ferrari ha presentato una nuova struttura organizzativa con l'intento di valorizzare l'esclusività del marchio, arricchire l'eccellenza del prodotto, rimanere fedele al proprio DNA sportivo e focalizzarsi sulla carbon neutrality entro il 2030.

"La nuova organizzazione migliorerà la nostra agilità, essenziale per cogliere le opportunità di fronte a noi in questo scenario in rapida evoluzione", ha assicurato il Ceo Benedetto Vigna.

La nuova organizzazione punta a stimolare l'innovazione, ampliando la collaborazione interna e con i partner e promuovendo i talenti interni e l'inserimento strategico di alcune nuove competenze.

Con questo obiettivo una serie di funzioni riporteranno direttamente al Ceo: la funzione Product Development affidata a Gianmaria Fulgenzi; e la funzione Research & Development guidata da Ernesto Lasalandra affiancato dal veterano Philippe Krief; la funzione Digital & Data sotto la guida di Silvia Gabrielli; la funzione Technologies & Infrastructures affidata a Davide Abate e quella Purchasing & Quality capitanata da Angelo Pesci.



Alcune funzioni continueranno a riportare al Ceo: la funzione Manufacturing affidata ad Andrea Antichi e le divisioni Brand Diversification ricoperta ad Interim da Vigna, Content & Communication capitanata da Charlie Turner, la funzione Design da Flavio Manzoni, Finance & Financial Services da Antonio Picca Piccon, la Gestione Sportiva da Mattia Binotto, Human Resources da Michele Antoniazzi, Legal da Carlo Daneo, Marketing & Commercial da Enrico Galliera.

La funzione Internal Audit resterà sotto la guida di Marco Lovati, che riporterà ancora all'Audit Committee del Consiglio di Amministrazione di Ferrari, mentre Sabina Fasciolo manterrà il suo ruolo di Chief Compliance Officer.

(Foto: Francois Navarro © ACO/Nikon - Ferrari 458 Italia 16/6/2012)