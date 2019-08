Ferrari, 31 anni dalla scomparsa di Enzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -In una nota indirizzata dall'azienda ai giornali si legge: "il management e tutti i dipendenti della Ferrari ricordano il fondatore Enzo Ferrari rinnovandone l'insegnamento con immutata passione".Per volontà dello stesso fondatore, la notizia della morte venne resa nota solo il giorno seguente, dopo le 8, quando ormai le esequie erano avvenute con la partecipazione di un numero molto ristretto di persone, elencate personalmente da Ferrari su una lista scritta a mano.che si è svolta anche nel segno di Ferrari. "Confermo che a Modena, nel maggio 2020, ci sarà la seconda edizione della manifestazione – annuncia Muzzarelli -, un appuntamento destinato a diventare annuale, per trasmettere storia e radici dei motori, in un contesto diverso e con tecnologie sempre nuove."