Ferragamo, titolo in rally a Milano

(Teleborsa) - A Piazza Affari Ferragamo brilla di riflesso all'offerta di Lvmh su Tiffany. L'interesse del colosso francese per il marchio di gioielleria preferito da Audrey Hepburn riaccende i riflettori sul consolidamento del lusso e sull'ipotesi di cessione della maison fiorentina.

Nella nuova stagione di M&A, il brand toscano si palesa infatti come una delle "prede" più ambite.



Fra i soggetti che potrebbero farsi avanti si palesa Kering, già proprietario di altre italiane come Gucci e Bottega Veneta, e diversi fondi di private equity.



Al momento il titolo a Palazzo Mezzanotte segna un rialzo del 3,29%.



