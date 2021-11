Ferragamo, titolo crolla dopo conti trimestrali su outlook incerto

Mercoledì 10 Novembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Affonda la maison del lusso con i prezzi allineati a 18,37 per una discesa dell'8,04%. Salvatore Ferragamo ha pubblicato ieri sera i risultati finanziari per i primi nove mesi dell'anno, che hanno mostrato ricavi in crescita e un ritorno all'utile. A preoccupare gli investitori è però l'outlook incerto. "Non si ritiene - si legge nella nota sui conti - di fornire previsioni dettagliate relative alla chiusura dell'esercizio, mentre si conferma il miglioramento della performance dei mercati a più alta contribuzione".



Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 17,87 e successiva a quota 17,36. Resistenza a 19,38.