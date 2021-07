Ferragamo, si dimette consigliere Soldi

1 Minuto di Lettura

Martedì 27 Luglio 2021, 09:45







(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo comunica che Marinella Soldi, Consigliere non esecutivo indipendente, nonché Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha rassegnato in data odierna, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Salvatore Ferragamo "per sopraggiunte esigenze di natura professionale".



Al momento delle sue dimissioni Soldi non risulta detenere azioni della Società.







(Foto: © theyok/123RF)