Ferragamo, nominato Paul Andrew a direttore creativo del marchio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha annunciato la nomina di Paul Andrew a Direttore Creativo del marchio.



Lo ha reso noto il gruppo in una nota, dove specifica che, con questo incarico, tutte le funzioni design del marchio Ferragamo saranno raggruppate sotto la sua responsabilità.



Paul Andrew è entrato a far parte della maison del lusso nel settembre 2016 come Design Director Calzature Donna ed è stato promosso un anno dopo a Direttore Creativo Donna.



Il ruolo di Direttore Ready-to-Wear Uomo resta a Guillaume Meilland che avrà l'incarico aggiuntivo di Studio Director, coordinando lo sviluppo di tutte le categorie di prodotto sotto la guida del Direttore Creativo stesso.







