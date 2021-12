Ferragamo, Marco Gobetti nuovo AD e DG da gennaio 2022

(Teleborsa) - Nell'ambito del processo di avvicendamento al vertice della società, il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo, società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, ha preso atto delle dimissioni del Vice Presidente Esecutivo, Michele Norsa che, in base alle intese con la società, lascerà i suoi incarichi in data 31 dicembre 2021 al termine di un importante periodo di transizione che si concluderà con l'ingresso del nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale, Marco Gobbetti, il 1° gennaio 2022.



Sempre in data odierna il CdA di Salvatore Ferragamo - verificata la sussistenza dei requisiti di legge sulla base delle dichiarazioni rese - ha cooptato Marco Gobbetti quale consigliere della Società, attribuendogli il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale e

conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione con effetto dal 1° gennaio 2022.



Con effetto dal 1° gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente della società il consigliere Angelica Visconti.



