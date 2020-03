Ferragamo in rialzo in Borsa sopra minimi mattino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al di sopra dei minimi intraday. Il CdA ha approvato ieri i, che si sono chiuso con ricavi in aumento del 2,3% a 1,377 miliardi di euro ed un utile netto in crescita dell'1,7% a 92 milioni. Approvata anche la distribuzione di unad azione.La maison del lusso però ha avvertito che "con un sufficiente grado di attendibilità" la durata dell'e quindi di "sulla performance e sulla situazione finanziaria e patrimoniale". La società ha aggiunto che ha iniziato a "porre in essere una serie di azioni concrete, volte a proteggere il Gruppo e a mitigare gli effetti negativi, determinati dalla crisi innescata dalla diffusione su scala globale del Coronavirus Covid-19, sui risultati aziendali del prossimo esercizio", in particolare un "accurato efficientamento di tutte le voci di costo" ed un ridimensionamenti degli "investimenti nei soli progetti ritenuti essenziali o prioritari nel contesto attuale".Gli analisti hanno accolto queste indicazioni con cautela:confermano un giudizio Hold, ma entrambe tagliano il Target Price a 12,5 euro. Ancheha ridotto il prezzo obiettivo a 12 euro con conferma di una raccomandazione Hold, mentreconsiglia un neutral con indicazione di prezzi in ribasso a 14 euro.La tendenza del titolo Ferragamo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico della maison del lusso segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,84 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,61. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,38.